Январь выдался рекордно теплым в Петербурге

Январь 2020 года установил рекорд по теплу в Петербурге.

Такого тепла не видели за все время метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Instagram. Он отметил, что средняя температура января впервые оказалась положительной.

В Петербурге среднемесячная температура на 9,4 градуса превысила норму и составила +1,5 градуса. Подобный рекорд был зафиксирован в 1925 году (-0,5 градуса).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 15 января, Санкт-Петербург, как и предсказывали синоптики, побил температурный рекорд 1975 года. Город по-прежнему находится во власти циклона. Последний раз так тепло в Северной столицы было 45 лет назад. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.