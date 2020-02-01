Во время ремонта КамАз переехал рабочего в Бокситогорске

В Ленинградской области ремонтируемый большегруз наехал на рабочего из-за неправильного закрепления автомобиля.

Все произошло в пятницу, 31 января, на предприятии «БЭМП» расположенном в городе Бокситогорск в Ленобласти. Во время ремонтных работ, автомобиль КамАЗ передним крылом протащил несколько метров 56-летнего рабочего. Известно, что инцидент произошел по вине другого 61-летнего мужчины, который также принимал участие в ремонте грузовика. Оказалось, что под колеса КамАЗа не были установлены страховочные башмаки, из-за чего автомобиль начал непроизвольно двигаться, сообщает 47news.

Пострадавшего госпитализировали в больницу — у него диагностированы ушибы и ссадины грудной клетки. Правоохранители проверят обстоятельства произошедшего.

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