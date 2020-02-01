Врачи отправили петербурженку с эпилепсией в вытрезвитель и избили

Житель Петербурга рассказал СМИ, что его супруга после приступа эпилепсии была направлена врачами в вытрезвитель. Оттуда она вышла в порванной верхней одежде, с кровью на шее и следами от веревок на руках.

Муж пострадавшей уже написал заявление и пришел с ним в полицию. По словам заявителя, его жена уже на протяжении десяти лет страдает тяжелой формой эпилепсии. Вечером в четверг, 30 января, у нее случился очередной приступ, который стал поводом для вызова бригады скорой помощи. Женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где медики направили больную в вытрезвитель, приняв ее состояние за алкогольное опьянение, пишет АБН.

Когда мужчина заявил врачам, что у нее эпилепсия, медики ответили, что попросту не знали о наличии заболевания.

Пострадавшая вышла из медучреждения в порванном пальто, с разбитым телефоном, кровоподтеками на шее и следами на руках, похожих на связывание. По ее словам, врачи избивали ее, душили, оскорбляли и даже угрожали убить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова.