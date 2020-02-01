Петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова

Петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова
Нож. Фото: Baltphoto

В субботу, 1 февраля, в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в парке у дома №21 на улице Козлова неизвестный беспричинно ударил его ножом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что неизвестный нанес один удар ножом в область груди заявителю. Мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности.

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