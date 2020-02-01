Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале
Россиян ждут трехдневные выходные. Фото: pixabay

Жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя с тремя выходными подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роструда, в этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, по этой причине выходной решили перенести на понедельник, 24 февраля. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — 22, 23 и 24 февраля, сообщает Роструд. А рабочая неделя после праздника будет длиться всего четыре дня, с 25 по 28 февраля.

День Защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Праздник был установлен в 1922 году, изначально его отмечали как «День Красной армии». В 1946 году его переименовали в «День Советской армии», а с 1949 по 1992 годы его называли «День Советской армии и Военно-морского флота».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мединский перед уходом запретил показывать голливудские фильмы на майских праздниках.

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