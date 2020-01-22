Мединский перед уходом запретил показывать голливудские фильмы на майских праздниках

Бывший министр культуры заявил, что никаких «Мстителей» россияне не увидят.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. Бывший министр культуры Владимир Мединский перед уходом с правительства России потребовал, чтобы до 20 февраля Минкультуры и Фонд кино подготовили список крупнейших премьер, ожидаемых в 2020 году. Он подчеркнул, что на майские праздники в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, потому что 75-летие победы бывает только раз в жизни. Мединский хочет, чтобы граждане поддержали рублем отечественное кино о войне.

«Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю»,

— заявил экс-министр.

Напоминаем, что в мае в кино собираются показывать «Стрельцов» и «Подольских курсантов», а вот «Черную вдову», видимо, в расписании «подвинут».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединский прокомментировал заявление Польши о культурных ценностях.