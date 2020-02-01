Петербуржцы вышли на защиту дома Басевича на Большой Пушкарской

Петербургские градозащитники окружили дом Басевича на Петроградской стороне «живой цепью». Акцию в защиту здания поддержали около сотни человек.

Как сообщает депутат ЗакСобрания Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook, сейчас владельцем здания является Академия танца Бориса Эйфмана. Владельцы намерены отстроить новое здание, в котором будут апартаменты артистов.

По словам Вишневского, состояние дома Басевича, построенного в 1912 году, еще пригодно для ремонта, и есть возможность спасти его от сноса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реставраторы законсервировали надписи на фасаде Дома Гилмора.