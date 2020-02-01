Матч «Зенит» — «Дюделанж» закончился со счетом 4:0

Петербургский клуб «Зенит» разгромил люксембургский «Дюделанж» в контрольном матче. Игра прошла на стадионе «Гильермо Амор» в Испании и закончилась со счетом 4:0.

Первый гол забил Йордан Осорио уже на 2-ой минуте игры. На 20-й минуте Себастьян Дриусси удвоил счет сине-бело-голубых, а третьим отличился Федор Смольников на 27-й. Уже в конце второго тайма, на 83-й минуте матча, Антон Сутормин пробил пенальти, окончально разгромив команду из Люксембурга.

Следующая игра «Зенита» состоится 9 февраля — сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Затем петербургская команда отправится в Турцию на третий сбор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию.