В Петербурге начался прием заявок на грант имени онколога Андрея Павленко

В Петербурге начался прием заявок на грант имени онколога Андрея Павленко
Андрей Павленко. Фото: Фото: скриншот YouTube

В субботу, 1 февраля, в Петербурге открыли прием заявок на грант имени онколога Андрея Павленко для журналистов и документалистов, которые рассказывают о людях, борющихся с онкологией.

Как сообщают организаторы на странице проекта «Жизнь человека» в соцсети «ВКонтакте», скончавшийся от рака Андрей Павленко хотел, чтобы его дело продолжило свое существование после его смерти. Организаторы намерены распространять подобные материалы на все российские регионы.

Они призвали всех желающих, кто хочет говорить о проблемах борьбы со страшным заболеванием, подать заявку на грант. Прием заявок продолжится до 20 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грант Андрея Павленко потратят на запуск СМИ об онкологии.

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