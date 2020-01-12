Грант Андрея Павленко потратят на запуск СМИ об онкологии

В России создадут СМИ об онкологии. На реализацию проекта направят часть гранта Андрея Павленко — онколога, умершего от рака желудка.

О запуске СМИ в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал руководитель отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов. Основать издание планируется на базе проекта «Жизнь человека».

Идею еще при жизни поддержал сам Павленко, сообщил Карпов.

В марте 2018 года онкологу Андрею Павленко был поставлен диагноз — рак желудка в третьей стадии. Во время лечения врач вел проект «Жизнь человека» на базе портала «Такие дела». Он рассказывал о системе онкологической помощи в России и о том, с какими трудностями сталкивается.

Скончался Павленко 5 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредил стипендию имени выдающегося хирурга-онколога Андрея Павленко.