Россиянка утонула на пляже таиландского Пхукета

Россиянка утонула на пляже таиландского Пхукета
Россиянка утонула в 30 метрах от берега. Фото: pixabay

Туристка из России утонула, когда купалась на пляже Патонг на таиландском острове Пхукет.

Как сообщает местное издание Bangkok Post, ссылаясь на данные полиции, когда 34-летняя россиянка начала тонуть, ее заметили и вытащили на берег. Спасатели сделали женщине сердечно-легочную реанимацию и передали медикам, которые госпитализировали потерпевшую в больницу. Однако, несмотря на все усилия специалистов, туристку не удалось спасти.

Она была на пляже в сопровождении друга. Они ходили купаться по очереди, чтобы один из них мог охранять оставшиеся на пляже вещи. Россиянка начала тонуть в 30 метрах от берега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне застряли в горах Армении и смогли сообщить об этом спасателям. Им пришлось ждать помощи до следующего утра.

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