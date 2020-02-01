Россиянка утонула на пляже таиландского Пхукета

Туристка из России утонула, когда купалась на пляже Патонг на таиландском острове Пхукет.
Как сообщает местное издание Bangkok Post, ссылаясь на данные полиции, когда 34-летняя россиянка начала тонуть, ее заметили и вытащили на берег. Спасатели сделали женщине сердечно-легочную реанимацию и передали медикам, которые госпитализировали потерпевшую в больницу. Однако, несмотря на все усилия специалистов, туристку не удалось спасти.
Она была на пляже в сопровождении друга. Они ходили купаться по очереди, чтобы один из них мог охранять оставшиеся на пляже вещи. Россиянка начала тонуть в 30 метрах от берега.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне застряли в горах Армении и смогли сообщить об этом спасателям. Им пришлось ждать помощи до следующего утра.