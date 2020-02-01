Семак: причин отправлять Кокорина в аренду нет

Семак: причин отправлять Кокорина в аренду нет
Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер клуба «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит особых причин в необходимости отправлять футболиста Александра Кокорина в аренду «Сочи».

По словам Семака, руководство «Зенита» донесло до него, как и для Кокорина, информацию, что игрок не поедет вместе с остальными на вторые сборы. Тренер напомнил своб озвученную ранее позицию — он не видит причин избавляться от нападающего, отправляя его в аренду. При этом Семак отметил, что все решает руководство клуба.

Он также предположил, что в скором времени руководство сине-бело-голубых сделает заявление по поводу происходящего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Зенит-2» поделился планами на свое ближайшее будущее.

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