Строители Лахта Центра бастуют и требуют деньги

У «Лахта Центра» собрались бунтующие сотрудники. Люди требуют выплат зарплат.

«Жестко выламывают просто двери», — можно услышать в представленном «Мойкой78» видеоролике с места событий.

«Вопрос зарплаты я вам решил», — сообщил человек толпе. Рабочим объяснили, что они не получат свои деньги в ближайшее время, потому что компания «Газпром» только что заплатила налоги. Некоторым работникам придется ждать выплат по полгода.

Ранее у генподрядчика также случались проблемы, в офисе компании Renaissance Construction проходили обыски, руководство строительной компании было заподозрено в организации обнальной площадки. Данная компания занималась вторым этапом строительства делового центра «Газпрома» в «Лахта Центра».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство эстакадных съездов к «Лахта Центру» планируется выделить 3,8 млрд рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 29 января 2020 года. Итоги конкурса будут объявлены в феврале.