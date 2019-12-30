Съезды к «Лахта Центру» построят за 4 млрд рублей

Съезды к &#171;Лахта Центру&#187; построят за 4 млрд рублей
Более двух миллионов рублей уйдет на каждый метр эстакады. Фото: Baltphoto

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга запустил конкурс с ограниченным участием для возведения эстакадных съездов к «Лахта Центру».

Согласно документации, максимальная цена составит 3,8 миллиарда рублей. Подать заявку на участие в тендере можно до 29 января следующего года, а итоги комитет подведет в феврале 2020-го. Подрядчик должен будет построить две транспортные развязки на Приморском шоссе, ведущие к Лахта Центру — с севера и с юга.

Протяженность северного съезда составляет почти километр, 980 метров, южный — в два раза короче, 400 метров. Работы должны завершены к 15 ноября 2023 года. Предполагается, что скорость движения на эстакадах составит 40 километров в час.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что петербургские студенты СПбГАСУ записали новогодний видеоролик в «Лахта Центре».

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