Трамваи встали на проспекте науки из-за ДТП с участием «Яндекс.Такси»

Трамваи встали на проспекте науки из-за ДТП с участием &#171;Яндекс.Такси&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарок. Машины встали на трамвайных рельсах.

Авария случилась сегодня, 2 февраля, на проспекте Науки. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что пустую дорогу не смогли поделить легковушка и машина службы «Яндекс.Такси».

«Движение трамваев остановлено», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Обошлось без пострадавших, однако пассажирам электротранспорта пришлось незапланированно выйти из салонов и искать другой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о застолье в Петербурге, которое закончилось поножовщиной. Автослесарь ударил ножом свою сожительницу.

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