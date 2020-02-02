Трамваи встали на проспекте науки из-за ДТП с участием «Яндекс.Такси»

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарок. Машины встали на трамвайных рельсах.

Авария случилась сегодня, 2 февраля, на проспекте Науки. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что пустую дорогу не смогли поделить легковушка и машина службы «Яндекс.Такси».

«Движение трамваев остановлено», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Обошлось без пострадавших, однако пассажирам электротранспорта пришлось незапланированно выйти из салонов и искать другой маршрут.

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