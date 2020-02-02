Злоумышленник с ножом напал на ювелирный салон в Сосновом Бору

В городе Сосновый Бор в Ленобласти неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный салон.

Преступный инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в магазине на Липовском проезде, 5. Информация об этом поступила в отдел полиции.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, около 17:16 в магазин пришел неизвестный и под угрозой ножа приказал продавщице лечь на пол, после чего похитил украшения, лежавшие на витринах.

Правоохранители уже изучали записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку, которую направили в территориальные подразделения.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Стоимость похищенного не уточняется. Полицейские начали розыск злоумышленника.

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