В Выборге мужчину госпитализировали в тяжелом из номера отеля

В Выборге мужчину госпитализировали в тяжелом из номера отеля
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Ленобласти мужчину увезли в больницу из номера отеля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло 31 января в городе Выборг. Правоохранителям поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 38-летнего мужчины. Его забрали около 15 часов из своего номера гостиницы по улице 2-я Южная, 22.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, проникающую колото-резаную рану прямой кишки и инородное тело в брюшной полости.

По факту госпитализации мужчины проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поимке подозреваемого в поджоге храма на Искровском проспекте. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

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В Выборге мужчину госпитализировали в тяжелом из номера отеля
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