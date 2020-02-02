Полицейские поймали поджигателя храма апостоле Петра на Искровском

В Невском районе Петербурга правоохранители задержали злоумышленника, который бросил бутылку с зажигательной смесью в храм апостола Петра на Искровском проспекте.

О преступном инциденте стало известно в субботу, 1 февраля. Неизвестный бросал горящий предмет через забор храма. В результате стена здания была закопчена.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Подозреваемого удалось задержать 1 февраля в парадной дома 5 по улице Коллонтай. Им оказался 35-летний безработный мужчина. Его отпустили под обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в результате поджога никто не пострадал.