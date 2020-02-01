Злоумышленник пытался поджечь церковь в Веселом Поселке

Неизвестный мужчина закинул на территорию храма апостола Петра горящий предмет. В результате пострадала стена церкви, возгорания не произошло.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, все произошло в субботу, 1 февраля, на территории церкви, расположенной нав парке Строителей на Искровском проспекте в Невском районе Северной столицы. Полиция получила сообщение от спасателей о произошедшем. Из-за брошенного через забор горящего предмета закоптилась стена храма.

К счастью, никто не пострадал. Правоохранительные органы Невского района приступили к проверке по факту инцидента. Злоумышленника разыскивают.

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