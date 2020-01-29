В Ленобласти мужчина поджег квартиру приятеля

Он бросил внутрь дома коктейль Молотова. В результате обитатели жилья чуть не погибли.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает СУ СКР по Ленинградской области. Все случилось еще седьмого декабря 2019 года в поселке Будогощь. По предварительным данным, 55-летний ранее судимый мужчина разозлился на приятеля и решил поджечь его квартиру на первом этаже в одном из домов. Он кинул в помещение коктейль Молотова, в результате его охватило пламенем. Жильцы чуть не погибли, возгорание удалось вовремя ликвидировать. Подозреваемого в случившемся задержали – ранее он угождал за решетку из-за хищения имущества и наркопреступления.

Почему мужчина хотел сжечь приятеля – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец поджег автомобиль бывшей жены. Мужчина, по словам пострадавшей, разбил заднее стекло машины и поджег её. В результате автомобиль получил повреждения части салона.