Петербуржец поджег автомобиль бывшей жены

Петербуржец поджег автомобиль бывшей жены
Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы, подозреваемого в поджоге автомобиля своей бывшей супруги.

В полицию обратилась 37-летняя пострадавшая, юрист и владелица внедорожника «Ниссан Жук». Ранним утром 18 января женщина увидела в окно, что возле её автомобиля стоит бывший супруг. Мужчина, по словам пострадавшей, разбил заднее стекло машины и поджег её. В результате автомобиль получил повреждения части салона.

Стражи порядка оперативно задержали 40-летнего подозреваемого в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Купчино возле метро загорелась будка, где продавали «кофе с собой». К счастью, обошлось без пострадавших.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поджог авто подозреваемый санкт-петербург
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