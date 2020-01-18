У метро «Купчино» загорелась будка «кофе с собой»

Вечером 18 января у станции метро «Купчино» загорелась будка «кофе с собой».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Соответствующая видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«У метро Купчино произошло возгорание в будке «кофе собой». Пожарные на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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