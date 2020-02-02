Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать беременность

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать беременность
Отметим, что звезду довольно давно подозревали в беременности. Фото: Instagram @marinakravets

В течение нескольких месяцев резидент юмористической программы Comedy Club и телеведущая Марина Кравец скрывала свое интересное положение.

В воскресенье, 2 февраля, 35-летняя артистка поделилась прекрасной новостью со своими подписчиками. Кравец выложила в Instagram фотографию, на которой позирует вместе с большим глобусом, скрывающим живот звезды. Мы ждём новый мир. Новый мир ждёт нас», — подписала снимок Марина.

Предупреждая уточняющие вопросы, звезда сразу отмела все сомнения, добавив: «P.S.: нет, мы с мужем ждём не глобус. Глобус у нас уже есть». Кравец и раньше замечали на фотографиях, выдававших положение, однако подтверждений догадкам не было. По подсчетам журналистов, телезвезда находится на 7-м месяце беременности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, с какими трудностями сталкивается Милла Йовович на последних неделях беременности.

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