В ДТП в Кировске пострадали два пожилых человека

Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой – в легкой.

Все случилось сегодня днем, 2 февраля. Обо всем рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Авария произошла на 57-м километре трассы «Санкт-Петербург – Кировск» на улице Набережной в Кировске. Там столкнулись «Фольксваген», который выехал на встречную полосу, с «Рено». В результате пострадали два пожилых человека – мужчина отделался легкими травмами, а женщинами находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «ГАЗели». Причины происшествия неизвестны. Вероятно, водитель не справился с управлением из-за погодных условий или усталости.