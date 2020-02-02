В ДТП в Кировске пострадали два пожилых человека

В ДТП в Кировске пострадали два пожилых человека
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой – в легкой.

Все случилось сегодня днем, 2 февраля. Обо всем рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Авария произошла на 57-м километре трассы «Санкт-Петербург – Кировск» на улице Набережной в Кировске. Там столкнулись «Фольксваген», который выехал на встречную полосу, с «Рено». В результате пострадали два пожилых человека – мужчина отделался легкими травмами, а женщинами находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «ГАЗели». Причины происшествия неизвестны. Вероятно, водитель не справился с управлением из-за погодных условий или усталости.

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