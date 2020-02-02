На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «ГАЗели»

Неподалеку от деревни Пупышево на автодороге «Кола» микроавтобус влетел в грузовик, перевозивший цемент. Водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 2 февраля, на 101-м километре трассы «Кола». Микроавтобус вылетел на встречную полосу. В результате лобового столкновения с грузовиком DAF, 34-летний мужчина за рулем «ГАЗели» погиб.

Причины происшествия неизвестны. Вероятно, водитель не справился с управлением из-за погодных условий или усталости. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожное происшествие с участием «Яндекс.Такси» остановила движение трамваев на проспекте Науки.