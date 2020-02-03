Яна Кошкина шокировала подписчиков снимков без макияжа

Яна Кошкина шокировала подписчиков снимков без макияжа
Фото: Instagram

Многие подписчики поспешили отписаться от актрисы.

Об этом стало известно 1 февраля. Фотографию опубликовала актриса и телеведущая Яна Кошкина в своем Instagram-аккаунте. На ней звезда демонстрирует естественную красоту, обновленные маникюр и педикюр. Девушка написала, что всегда ухаживает за собой и следит за красотой ногтей. Она также призналась, что корректирует брови и наращивает ресницы.

«Я убеждена, что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить»,

— написала Кошкина.

Подписчикам такая откровенность не понравилась – они не верят, что макияж так сильно меняет людей. Они ужаснулись, увидев Кошкину «не при параде».

«Теперь все плакаты с тобой со стены срываю»,

— написал один из поклонников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская удивила подписчиков селфи без макияжа. Поклонники пишут, что телеведущая выглядит слишком уставшей.

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