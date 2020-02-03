В России хотят ввести крупный штраф для шумных соседей

Штрафы за нарушение тишины для граждан составят от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Фото: pixabay

Штрафы за нарушение тишины для граждан составят от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Фото: pixabay

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание для соседей, которые систематически нарушают тишину.

Как сообщают «Известия», группа депутатов Госдумы предложила ужесточить наказание для шумных соседей на федеральном уровне. Соответствующие поправки в КоАП и Жилищный кодекс уже разработаны.

Согласно законопроекту, во всех жилых домах страны предлагается запретить шуметь с 23:00 до 7:00. Штрафы за нарушение тишины для граждан составят от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Денежное наказание шумные соседи получат за более двух фактов нарушения закона.

При этом нарушением не будут считаться громкие звуки, источником которого является «обычная жизнедеятельность человека». Речь идет, к примеру, о криках детей, звуках ходьбы или шуме воды.

Как отметили эксперты, на сегодняшний день «закон о тишине» не урегулирован на федеральном уровне, по этой причине каждый регион устанавливает свои правила.

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