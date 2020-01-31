Водителей в Петербурге могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Нештрафуемый порог скорости в российских городах-миллионниках, включая Петербург, могут уменьшить до 10 км/ч. Сейчас водителей штрафуют за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, уменьшение нештрафуемого порога скорости затронет только крупные города с населением более миллиона человек, а также Москву и Петербург. Во всех остальных городах он останется 20 км/ч.

Москвичев также отметил, что на трассах, которые соответствуют нормативам, власти намерены увеличить лимит скорости с 90 км/ч до 110 км/ч.

Кроме того, согласно проекту опубликованного Кодекса об административных правонарушениях, в стране повысят штрафы за превышение скорости. Теперь траф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс рублей, а за превышение на 40-60 км/ч — 4 тыс рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван размер штрафов для водителей по новому КоАП.