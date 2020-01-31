Водителей в Петербурге могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Водителей в Петербурге могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч
Нештрафуемый порог скорости могут снизить. Фото: pixabay

Нештрафуемый порог скорости в российских городах-миллионниках, включая Петербург, могут уменьшить до 10 км/ч. Сейчас водителей штрафуют за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, уменьшение нештрафуемого порога скорости затронет только крупные города с населением более миллиона человек, а также Москву и Петербург. Во всех остальных городах он останется 20 км/ч.

Москвичев также отметил, что на трассах, которые соответствуют нормативам, власти намерены увеличить лимит скорости с 90 км/ч до 110 км/ч.

Кроме того, согласно проекту опубликованного Кодекса об административных правонарушениях, в стране повысят штрафы за превышение скорости. Теперь траф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс рублей, а за превышение на 40-60 км/ч — 4 тыс рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван размер штрафов для водителей по новому КоАП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авто превышение скорости штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четыре авто столкнулись в ДТП на Культуры
Площадь обрушения СКК превысила 25 тысяч квадратов
Следственный комитет проверяет обрушение крыши СКК
Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак
Рабочий пропал во время обрушения крыши СКК
Петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради отпуска вместе
Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter
В России принимают меры после выявления коронавируса