Приземлившийся в аэропорту Томска самолет Bombardier повредил стойку шасси

Во время посадки в Томске у пассажирского самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн» частично разрушилась стойка шасси. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту обследуется.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, аварийная посадка произошла в 5:46 по местному времени (1:46 мск) в международном аэропорту Богашево. На борту находились 36 человек, включая четырех членов экипажа. Все обошлось без травм.

Самолет остался на взлетно-посадочной полосе, по этой причине работу воздушной гавани решили временно приостановить. С шести утра по местному времени Томск должны были покинуть шесть самолетов, примерно четыре сотни пассажиров ждут своего вылета.

Прилетающие в Томск самолеты направляют в Новосибирск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на борту самолета «Победы», летевшего из Челябинска в Москву, умер пассажир.