Съезд на КАД «покраснел» из-за аварии с легковушкой

В Петербурге на наружном кольце КАД произошло серьезное ДТП. К месту аварии прибыли скорая помощь и пожарные, собирается пробка.

Все произошло сегодня утром, 3 февраля, на съезде с Шафировского проспекта. По предварительной информации водитель превысил скорость и врезался в большегруз с предупреждающими знаками.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарка получила серьезные повреждения – передняя часть машины полностью разбита.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России могут ввести крупный штраф для шумных соседей. Соответствующее предложение озвучили депутаты Госдумы.