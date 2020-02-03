Съезд на КАД «покраснел» из-за аварии с легковушкой

Съезд на КАД &#171;покраснел&#187; из-за аварии с легковушкой
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на наружном кольце КАД произошло серьезное ДТП. К месту аварии прибыли скорая помощь и пожарные, собирается пробка.

Все произошло сегодня утром, 3 февраля, на съезде с Шафировского проспекта. По предварительной информации водитель превысил скорость и врезался в большегруз с предупреждающими знаками.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарка получила серьезные повреждения – передняя часть машины полностью разбита.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России могут ввести крупный штраф для шумных соседей. Соответствующее предложение озвучили депутаты Госдумы.

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