В Никольском ночью спасатели тушили хозпостройку

В Никольском ночью спасатели тушили хозпостройку
Огонь вспыхнул среди ночи. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили хозяйственную постройку. Сооружение горело на площади 6 «квадратов».

Все произошло в ночь на понедельник, 3 февраля, в городе Никольское. Сигнал о ЧП поступил дежурному около половины пятого утра. К месту незамедлительно выдвинулись восемь спасателей на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы оперативно справились с огнем. Спустя 10 минут пламя было потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД, в результате которого собралась крупная пробка. Участниками аварии стали легковой автомобиль и большегруз.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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