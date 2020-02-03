В Никольском ночью спасатели тушили хозпостройку

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили хозяйственную постройку. Сооружение горело на площади 6 «квадратов».

Все произошло в ночь на понедельник, 3 февраля, в городе Никольское. Сигнал о ЧП поступил дежурному около половины пятого утра. К месту незамедлительно выдвинулись восемь спасателей на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы оперативно справились с огнем. Спустя 10 минут пламя было потушено.

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