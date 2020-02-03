BMW X3 сбил светофор и врезался в столб среди ночи на Арсенальной набережной

BMW X3 сбил светофор и врезался в столб среди ночи на Арсенальной набережной
У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге среди ночи горожане заметили брошенную иномарку. Водитель BMW X3 сбил светофор, врезался в столб, после чего бросил разбитую легковушку.

Все произошло сегодня ночью, 3 февраля, на Арсенальной набережной. На опубликованных очевидцами кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушка замерла возле проезжей части. Сбитый светофор также разлегся на асфальте.

«Продолжил движение пешком», — предположил пользователь.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей постройке в Тосненском районе. Спасателям удалось справиться с огнем за 10 минут.

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