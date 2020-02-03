Из трамвая на Бутлерова госпитализировали полицейского с травмами

В Калининском районе Петербурга госпитализировали полицейского в тяжелом состоянии. Обстоятельства, при которых он получил травмы, выясняются.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 2 февраля в трамвай вошел мужчина в грязной одежде. По словам очевидцев, он почувствовал себя плохо, после чего водитель трамвая вызвал скорую.

Медики забрали его с остановки на пересечении проспекта Науки и улицы Бутлерова. Пострадавшим оказался старший полицейский группы задержания батальона полиции. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости и другие увечья.

Допросить пострадавшего пока не удалось в связи с его состоянием. Обстоятельства произошедшего выясняются. Из трамвая будет изъята запись с камеры видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге госпитализировали постояльца отеля с колото-резаной раной живота.