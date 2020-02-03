В Сланцах после пьянки в квартире нашли труп младенца

Погибшему не было двух месяцев. Фото: pixabay.com

Погибшему не было двух месяцев. Фото: pixabay.com

В Сланцевском районе Ленобласти скончался месячный ребенок. Мать погибшего призналась, что в этот день выпила алкоголь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 февраля в полицию обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что сдает свою квартиру в Сланцах женщине с детьми. Тело одного из них она нашла в квартире днем в воскресенье.

Причины смерти младенца неизвестны. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Мать ребенка позже призналась, что в день смерти до трех часов пила алкоголь в компании хозяйки квартиры.

Служба опеки приняла решение забрать у женщины двух других детей 8 и 6 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали четырехмесячного ребенка с признаками удушья. Голова его была закутана в одноразовую пеленку. Произошло это, вероятно, когда отец уснул.