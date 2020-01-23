В новогодние праздники петербургские абоненты Tele2 искали снег в Финляндии и грелись на Мадагаскаре

Tele2 подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. На праздничных каникулах петербургские клиенты компании активно путешествовали, а количество скачанного интернет-трафика в международном роуминге выросло более чем в 3 раза.

Число петербургских клиентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 160 стран. Популярность сохранили традиционные для Северной столицы направления: Финляндия, Белоруссия, Эстония. Петербуржцы часто летали в южном направлении.

На 70% увеличился поток в Турцию, Таиланд, Италию, на 30% – в Испанию. Самыми экзотическими странами для зимних путешествий в начале года стали – Новая Каледония, Мадагаскар, Французская Полинезия, Макао.

Голосовой трафик петербургских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за рубежом увеличился более чем в 3 раз год к году. Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран действия. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.

Кроме того, Tele2 предлагает льготные условия пользователям тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У этих абонентов в путешествиях по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию стоят, как дома: звонки автоматически и бесплатно расходуются из пакета тарифа.