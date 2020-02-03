Иностранцев с коронавирусом будут депортировать из России

Иностранцев с коронавирусом будут депортировать из России
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о новых мерах по предотвращению распространения нового китайского коронавируса по России. Так, зараженных иностранцев будут депортировать из РФ.

Как сообщает ТАСС, иностранных граждан будут депортировать из страны с целью предотвращения распространения смертельного вируса. Разрешенными ограничительными мерами также являются изоляция и карантин зараженных.

Эти действия будут разрешены после подписания национального плана по предупреждению завоза и распространения коронавируса в стране.

По словам Мишустина, власти приняли все препятствующие распространению инфекции меры и ситуация находится под контролем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России.

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