Суд арестовал имущества владельца ТД «Интерторг»

Арбитражный суд Петербурга и области арестовал имущество компаний, совладельцем которых является глава ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев.

Инициатором иска выступил «Сбербанк». В январе текущего года кредитно-финансовая организация подала семь исков на общую сумму более 8 миллиардов рублей к «Инвестиционной строительной компании», ООО «Евробизнес», ООО «Невская логистика» и ООО «Адастра».

Совладельцем компаний, чье имущество, по решению Арбитражного суда, подлежит аресту, является владелец разорившегося торгового дома «Интерторг». В состав ТД входили магазины «Spar» и «Народная 7я семья». В общей сложности претензии различных кредиторов к компаниям Абдуллаева составляют более 15 млрд рублей.

Напоминаем, что ранее к «Инерторгу» подали иски поставщики «Пит-Продукт», «Балтсервис», «Витаторг», «Фили-Бейкер», «Макфа» и «Славянка» на сумму более 5,5 млрд рублей.