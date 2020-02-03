В Петербурге назначили три слушания по взаимным искам экс-супругов Кержаковых друг к другу

В Северной столице пройдет три предварительных судебных заседания, посвященных гражданским искам с участием футболиста из «Зенита» Александра Кержаковых и его экс-супруги Марии Кержаковой.

Выборгский районный суд назначил предварительное судебное заседание по иску футболиста к бывшей жене об освобождении от задолженности по алиментам.

Приморский районный суд также назначил предварительное судебное заседании по иску уже Кержаковой к Кержакову. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, речь идет понуждении к исполнению обязательств по соглашению об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Третий иск также рассмотрит Приморский суд. Кержакова требует установить Кержакову временное ограничение пользования специальным правом в виде ограничения на управление транспортным средством.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Кержаков спустился в метро и тут же нарушил правила пользования подземкой.