Критик заявил, что Пугачева слишком большого мнения о себе

Соседов в очередной раз разразился негативными комментариями в адрес пожилой артистки.

Об этом стало известно 3 февраля. Своим мнением об Алле Пугачевой поделился журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Он рассказал, что общество слишком превозносит певицу, поэтому Примадонна сформировала о себе высокое мнение. Критик уверяет, что Пугачева никогда не была и не будет певицей номер один. Он заявил, что считает Людмилу Зыкину намного талантливей, а также похвалил Людмилу Сенчину за «хрустальный голос филигранной огранки».

Соседок думает, что успех Пугачевой – заслуга грамотной работы журналистов. При этом критик подчеркнул: сейчас певицу далеко не все любят и, если бы она знала, как к ней относятся, то была бы шокирована.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург предположил, в чем секрет молодости Пугачевой. Поклонники не понимают, как артистке, которая находится в достаточно преклонном возрасте, удается так прекрасно выглядеть.