Критик заявил, что Пугачева слишком большого мнения о себе

Критик заявил, что Пугачева слишком большого мнения о себе
Пугачеву не считают певицей номер один. Фото: Instagram alla_orfey

Соседов в очередной раз разразился негативными комментариями в адрес пожилой артистки.

Об этом стало известно 3 февраля. Своим мнением об Алле Пугачевой поделился журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Он рассказал, что общество слишком превозносит певицу, поэтому Примадонна сформировала о себе высокое мнение. Критик уверяет, что Пугачева никогда не была и не будет певицей номер один. Он заявил, что считает Людмилу Зыкину намного талантливей, а также похвалил Людмилу Сенчину за «хрустальный голос филигранной огранки».

Соседок думает, что успех Пугачевой – заслуга грамотной работы журналистов. При этом критик подчеркнул: сейчас певицу далеко не все любят и, если бы она знала, как к ней относятся, то была бы шокирована.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург предположил, в чем секрет молодости Пугачевой. Поклонники не понимают, как артистке, которая находится в достаточно преклонном возрасте, удается так прекрасно выглядеть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева сергей соседов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центр Петербурга вернулось отопление спустя сутки
Критик заявил, что Пугачева слишком большого мнения о себе
Бузову раскритиковали после корпоратива, обвинив в неумении петь
Врачи не знают, чем больна певица МакSим
Барановская удивилась, услышав об увольнении Гордона
На Наличную после аварии приехала «скорая»
В Петербурге Marvel презентует комикс для детей с онкологией
В Муринском парке сфотографировали скворцов