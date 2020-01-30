Хирург предположил, в чем секрет молодости Пугачевой

Фанаты Аллы Пугачевой замечают, что певица в последнее время становится все моложе и моложе – у нее исчезли почти все морщинки.

Поклонники не понимают, как артистке, которая находится в достаточно преклонном возрасте, удается так прекрасно выглядеть.

О резких переменах во внешнем виде звезды высказалась известный московский хирург Лейла Еприкян. По мнению эксперта, как сообщает издание «7дней», внезапная молодость Пугачевой — следствие не столько мастерства хирургов и косметологов, сколько различных «фильтров» и «масок» в Instagram.

Возможно, певица колола витамины и заплатить за курс массажа лица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ирина Шейк позировала для Vogue в жакете с глубоким вырезом. Поклонники заметили, что на звезде не было бюстгальтера.