Хирург предположил, в чем секрет молодости Пугачевой

Хирург предположил, в чем секрет молодости Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Фанаты Аллы Пугачевой замечают, что певица в последнее время становится все моложе и моложе – у нее исчезли почти все морщинки.

Поклонники не понимают, как артистке, которая находится в достаточно преклонном возрасте, удается так прекрасно выглядеть.

О резких переменах во внешнем виде звезды высказалась известный московский хирург Лейла Еприкян. По мнению эксперта, как сообщает издание «7дней», внезапная молодость Пугачевой — следствие не столько мастерства хирургов и косметологов, сколько различных «фильтров» и «масок» в Instagram.

Возможно, певица колола витамины и заплатить за курс массажа лица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ирина Шейк позировала для Vogue в жакете с глубоким вырезом. Поклонники заметили, что на звезде не было бюстгальтера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева инстаграм эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лера Кудрявцева послала Михаила Боярского далеко и надолго
В сети опубликовали первые отзывы на «Хищных птиц»
Ученые советуют заменить кофе прогулкой
Хирург предположил, в чем секрет молодости Пугачевой
Ирина Шейк позировала для Vogue в жакете с глубоким вырезом и без лифа
Хейли Бибер показала искривлённый мизинец
Volkswagen Passat сбил знак на пересечении Московского и Бассейной
«Нашли друг друга»: легковушки разъехались после столкновения ...