Ирина Шейк позировала для Vogue в жакете с глубоким вырезом и без лифа

Одна из самых известных российских моделей Ирина Шейк примерила откровенный образ. Звезда участвовала в фотосессии для британского Vogue.

Бывшая возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера выбрала наряд в стиле total black. На съемке супермодель позировала в костюме с двубортным жакетом. Глубокий вырез акцентировал внимание на ее груди. На кадре в соцсети Instagram видно, что на Шейк нет бюстгальтера.

Модный образ дополнила бежево-черная шляпа оригинального кроя. Модель выбрала нежный макияж в натуральных тонах. Эффектности образу добавил латексный чокер, который украсил шею модели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ирина Шейк рассказала о разрыве с Брэдли Купером. Модель отметила, что она достаточно сильный человек и не каждый уживается с ней.