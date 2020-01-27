Ирина Шейк прокомментировала сложный разрыв с Брэдли Купером

Модель уверена, что им повезло быть вместе какое-то время.

Об этом стало известно 27 января. Российская супермодель Ирина Шейк дала интервью, в котором рассказала о разводе с актером Брэдли Купером, пишет Super.ru. Она с сожалением отметила, что не всегда два хороших человека могут создать отличный союз. При этом Шейк рада, что эти отношения у нее были, но сейчас ей не так уж просто. Модель призналась, что она достаточно сильный человек и не каждый уживается с ней.

Также Шейк заверила, что если однажды человек уходит из ее жизни, то навсегда.

«Я действительно рву все связи. Думаю, некоторые в самом деле боятся этой холодности»,

— заявила она, отметив, что зря все думают, будто она злая и бессердечная.

Напоминаем, что Шейк и Купер состояли в отношениях четыре года. У них растет дочь – Лея де Сейн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет с мужчиной.