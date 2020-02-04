В Петербурге сожгли полтонны сыров, йогуртов и колбас из Европы

В магазине «Финские товары» в Приморском районе Петербурга прошел рейд. Представители Россельхознадзора изъяли более 456 кг готовой мясной, молочной и рыбной продукции из Европы.

Рейд провели представители Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и сотрудники Северо-Западного таможенного управления.

В магазине обнаружили более 395 кг сыров, йогуртов и масла из Эстонии, Финляндии и Германии, а также 53,21 кг колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и хамона из Латвии, Германии и Испании и 7,25 кг рыбы из Финляндии. Все продукты изъяты и уничтожены путем сжигания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изъяли более 1,3 тонны запрещенной к ввозу продукции: сыра, масла, колбасных изделий, хамона и рыбы. Все товары уничтожены путем сжигания.