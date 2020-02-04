Пассажирка «Аллегро» заплатит крупный штраф за незаконный провоз дорогостоящих часов

Пассажирка &#171;Аллегро&#187; заплатит крупный штраф за незаконный провоз дорогостоящих часов
Пассажирке назначен штраф. Фото: РЖД

Сотрудники Выборгской таможни в ходе досмотра нашли у одной из пассажирок поезда «Аллегро» незадекларированные часы. Теперь женщине предстоит выплатить штраф.

Инцидент произошел в поезде, который ехал из Хельсински в Петербург. Женщина пыталась провести в багаже часы, стоимость которых составляет 133 тыс. 700 рублей. Пассажирка не предоставила никаких сведений о том, что везет с собой подлежащие декларации вещи.

В итоге в отношении нарушительницы было возбуждено дело об административном правонарушении, а также назначен штраф в размере половины стоимости товара, который она незаконно пыталась провести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что поездка на «Аллегро» может стать дешевле по вторникам.

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