В Сестрорецке с поличным задержали фальшивомонетчиков

В Сестрорецке с поличным задержали фальшивомонетчиков
Жителей Сестрорецка подозревают в подделке пятитысячных купюр. Фото: Baltphoto/Андрй Пронин

В Сестрорецке задержаны двое местных жителей 23 и 24 лет. Их подозревают в обороте поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Сбывать фальшивые деньги им удавалось через кассу интернет-магазина одежды и обуви.

Как полагает полиция, молодые люди разработали незамысловатую схему. Один из них печатал купюры на обычном принтере. Второй, будучи менеджером крупного интернет-магазина, подменивал подделки на настоящие купюры в кассе.

«Оказалось, что подобным образом осенью прошлого года уже было сбыто 11 пятитысячных купюр», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержаны подозреваемые были в ходе оперативного эксперимента во время передачи фальшивых денег. Полиция изъяла 5 поддельных пятитысячных купюр.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому в изготовлении фальшивых денег предъявлена подписка о невыезде. Предполагаемый сбытчик отправлен под домашний арест.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трех жителей Всеволожска обвинили в хранении и сбыте фальшивых купюр.

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В Сестрорецке с поличным задержали фальшивомонетчиков