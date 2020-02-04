Экс-гендиректора судят в Петербурге за невыплату 450 тысяч по зарплате

В Петербурге перед судом предстанет бывший генеральный директор одной из коммерческих структур. Его обвиняют в невыплате заработной платы девяти работникам.

Согласно материалам дела, заработную плату он не выплачивал с октября 2018 года по январь 2019 года. Общий размер долга составил около 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы». Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный директор ООО «Втормет-Кушелевка» в Петербурге признан виновным в уклонении от уплаты налогов и невыплате заработной платы. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей.