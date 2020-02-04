Завершено следствие по делу экс-главы генподрядчика СИЗО «Кресты-2»

Дело направят в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Дело направят в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Кудрина, экс- гендиректора ОАО «ГСК», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с 2007 по 2015 год УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило с «ГСК» госконтракт и дополнительные соглашения на строительство СИЗО в Колпино. По условиям контракта компания получила более 12 млрд 208 млн рублей, сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Следствие считает, что Кудрин не организовал выполнение работ в полном объеме. Он подписал акты якобы сделанных работ по монтажу ограждений радиаторов и стояков отоплений и системы вентиляции на сумму около 42 млн рублей. Эти средства ушли на выполнение иных работ, связанных с исполнением указанного госконтракта.

Дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к «Крестам-2». Следствие утверждает, что на госконтракте стоимостью 15 млн рублей было украдено более 12 млн.

Напомним, в начале марта был убит начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николай Чернов, который занимался, в том числе, СИЗО «Кресты-2». Заказчиком преступления следствие считает заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что есть предположение, что Хамхоков на протяжении пяти лет в период с 2010 по 2015 год несколько раз приплачивал заместителю начальника ГУ ФСИН РФ Сергею Мойсеенко. В общей сложности Мойсеенко обогатился на 388 миллионов рублей – за это он обещал покровительствовать компании взяточника.