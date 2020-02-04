В Ленобласти расширили гарантии получения бесплатной медицинской помощи

В первую очередь, это касается больных с онкологией. Фото: Pixabay

В первую очередь, это касается больных с онкологией. Фото: Pixabay

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, которое расширяет гарантии получения бесплатной медицинской помощи.

В первую очередь, это касается больных с онкологией.

«Диагностические и лабораторные исследования в случае подозрения рака не должны превышать семи рабочих дней со дня назначения, с сроки консультации – не более трех», — рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Кроме того, постановление затрагивает права пациентов, которые находятся на стационарном лечении в организациях социального обслуживания, включая также и проведение диспансеризации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что свыше 3000 жителей области стали пациентами скорой помощи на дом за 2018 год, сообщили в правительстве Ленинградской области. Все районы обеспечены специально оборудованными машинами и бригадами. Цель службы патронажа — обеспечение медицинской помощью маломобильных категорий населений, тех пациентов, которые не могут посетить больницу самостоятельно.