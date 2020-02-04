Летом в Петербурге пройдет годовое собрание акционеров «Газпрома»

Годовое собрание акционеров ОАО «Газпром» намечено на 26 июня 2020 года. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

Перечень акционеров, которым предоставят право участие в собрании, будет опубликован 1 июня текущего года. Об этом решении сообщили в пресс-службе отечественной транснациональной энергетической компании. В ходе рабочей встречи будут обсуждаться стандартные вопросы.

В их числе утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение доходов за прошлый год, а также утверждение аудитора и ревизионной комиссии. Кроме того, участники собрания решат проблему выплата вознаграждений. В процессе заседания также состоится избрание совета директоров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам «Газпрома» газопровод «Северный поток-2» будет достроен лишь силами российской стороны.