Индия хочет запустить в космос женщину-робота

В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.

Робот-гуманоид, однако, не совсем похож на человека. У «женщины» есть голова, руки и торс, но отсутствуют нижние конечности. Андроиду дали имя: Виом Митра (Vyommitra). В переводе с хинди это означает “божество космоса” или “друг космоса”.

Она способна говорить на двух языках: хинди и английском, при этом на последнем говорит с индийским акцентом. Сейчас робот-женщина проходит тренировки в России. «Я могу выполнять все функции в команде», — говорит Виом Митра о себе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нанороботы, созданные специалистами из Петербурга способны бороться с раковыми клетками. Они самостоятельно находят и уничтожают зараженные клетки.